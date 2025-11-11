Dr. House
Folge 23: Bis unter die Haut
43 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 16
House hat Halluzinationen: Er hat plötzlich die tote Amber vor sich - und seine ehemalige Assistenzärztin hilft ihm bei seinem neuen Fall. Der Student Seth ist seit seinem vierten Lebensjahr taub. Doch bevor er jetzt beim Wrestling zusammenbrach, will er einen lauten Knall gehört haben. Mit Hinweisen von Amber kommt House der Ursache auf die Spur. Doch bald hat sein Vertrauen gefährliche Folgen ... Derweil lässt Chase House zudem seinen Junggesellenabschied organisieren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren