Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Großer Mann, was nun?

sixxStaffel 7Folge 10
Großer Mann, was nun?

Großer Mann, was nun?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 10: Großer Mann, was nun?

43 Min.Ab 12

Driscoll, ein Drill Instructor in einer Erziehungsanstalt, bricht zusammen und wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert. House und sein Team vermuten zunächst, dass er von einem der Jugendlichen im Camp vergiftet wurde. Doch kurz darauf wird auch einer seiner Untergebenen mit den gleichen Problemen eingeliefert. Cuddy plant indes, Rachel bei einer besonders guten Vorschule anzumelden. Doch House glaubt nicht, dass die Tochter seiner Partnerin schlau genug dafür ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen