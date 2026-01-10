Dr. House
Folge 10: Großer Mann, was nun?
43 Min.Ab 12
Driscoll, ein Drill Instructor in einer Erziehungsanstalt, bricht zusammen und wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert. House und sein Team vermuten zunächst, dass er von einem der Jugendlichen im Camp vergiftet wurde. Doch kurz darauf wird auch einer seiner Untergebenen mit den gleichen Problemen eingeliefert. Cuddy plant indes, Rachel bei einer besonders guten Vorschule anzumelden. Doch House glaubt nicht, dass die Tochter seiner Partnerin schlau genug dafür ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren