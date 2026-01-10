Dr. House
Folge 8: Die Last der Lügen
43 Min.Ab 12
Ramon Silva ist ein tiefgläubiger Mann, der sich aufgrund eines Paktes mit Gott jedes Jahr einmal kreuzigen lässt. Doch dieses Mal hat er dabei Blut gespuckt. Der Fall weckt das Interesse von House ebenso wie seinen Zynismus. Zudem hat der geniale Diagnostiker weiterhin Stress mit Cuddy: Sie will, dass sich House für seine Lüge entschuldigt, doch er weigert sich und sieht sich weiterhin im Recht.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
