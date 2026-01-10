Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Mit anderen Worten

sixxStaffel 7Folge 3vom 03.02.2026
Mit anderen Worten

Mit anderen WortenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 3: Mit anderen Worten

42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Alice Tanner, Autorin berühmter Teeniebücher, von denen House Fan ist, wird eingeliefert. Sie wollte sich umbringen, erlitt dabei jedoch einen Krampfanfall. Da Alice nach wie vor sterben will, zeigt sie sich wenig kooperativ und gibt den Ärzten erst nach und nach weitere Symptome ihrer rätselhaften Krankheit preis. House versucht, den neuen, noch unveröffentlichten Roman der Schriftstellerin zu entschlüsseln und hofft, so entscheidende Hinweise für die Diagnose zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen