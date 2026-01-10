Dr. House
Folge 17: Ungnade
42 Min.Ab 12
House überrascht sein Team nicht nur mit der jungen Dame, mit der er zur Arbeit erscheint, sondern auch mit der Ankündigung, die schöne Dominika heiraten zu wollen. Immerhin können ihm Chase und Co. einen Fall bieten, für den er sich ebenso interessiert wie für seine neue Flamme: Der junge, obdachlose Danny, der einst drogensüchtig war, hat offenbar einen gestörten Geruchssinn. Die Diagnose der Hintergründe wird durch die Lügengeschichten erschwert, die Danny dem Team auftischt.
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
