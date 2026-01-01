Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Die Liebe in der Ellenbogengesellschaft

sixxStaffel 7Folge 2vom 27.01.2026
Die Liebe in der Ellenbogengesellschaft

Folge 2: Die Liebe in der Ellenbogengesellschaft

43 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Die 14-jährige Skateboarderin Della erleidet einen Herzstillstand und wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert. House nimmt den Fall an, doch während der Behandlung muss er immer wieder bei Cuddy um Einwilligung bitten und ist oft nicht einverstanden mit ihrer Entscheidung. Soll er die frische Beziehung aufs Spiel setzten, um seinen Kopf durchzusetzen? Oder gefährdet er gar das Leben seiner Patientin, wenn er es nicht tut?

sixx
