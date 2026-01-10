Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot?Jetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 5: Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot?
43 Min.Ab 12
Ein Neugeborenes wird mit Organbeschwerden eingeliefert. Das Team von Dr. House brütet über der Diagnose, während sich der Zustand des Babys verschlechtert. Auf irgendeine Weise scheint seine Gesundheit mit dem Blut der Mutter zusammenzuhängen. Während House indes auf Cuddys Tochter Rachel aufpasst, verschluckt das Mädchen eine Münze.
