Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot?

sixxStaffel 7Folge 5
Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot?

Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 5: Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot?

43 Min.Ab 12

Ein Neugeborenes wird mit Organbeschwerden eingeliefert. Das Team von Dr. House brütet über der Diagnose, während sich der Zustand des Babys verschlechtert. Auf irgendeine Weise scheint seine Gesundheit mit dem Blut der Mutter zusammenzuhängen. Während House indes auf Cuddys Tochter Rachel aufpasst, verschluckt das Mädchen eine Münze.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen