Dr. House

Arena der Genies

sixxStaffel 7Folge 6
Arena der Genies

Dr. House

Folge 6: Arena der Genies

43 Min.Ab 12

Martha M. Masters stößt zum Team von House. Die superintelligente junge Frau beendete die Schule mit 15 Jahren, hat bereits Abschlüsse in Mathematik und Kunstgeschichte und studiert nun Medizin. Masters hält jedoch im Gegensatz zu House Ethik und Ehrlichkeit sehr hoch. Der erste Härtetest für die neue Kollegin und ihre Moral ist die Behandlung des Wahlkampberaters Joe Dugan.

