Dr. House
Folge 20: Schneller als die Moral
43 Min.Ab 12
Cyrus, der neue Patient von House, ist seit kurzem Lottomillionär und auf der Suche nach einer alten Liebschaft, als er zusammenbricht. Die Ärzte finden heraus, dass ihr Patient gleich drei verschiedene Krebstumore hat. Cyrus droht zu sterben, als seine ehemalige Freundin Jennifer auftaucht. House und Cuddy sehen sich indes mit einer Klage von Cuddys Mutter konfrontiert.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
