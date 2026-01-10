Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Schneller als die Moral

sixxStaffel 7Folge 20
Schneller als die Moral

Schneller als die MoralJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 20: Schneller als die Moral

43 Min.Ab 12

Cyrus, der neue Patient von House, ist seit kurzem Lottomillionär und auf der Suche nach einer alten Liebschaft, als er zusammenbricht. Die Ärzte finden heraus, dass ihr Patient gleich drei verschiedene Krebstumore hat. Cyrus droht zu sterben, als seine ehemalige Freundin Jennifer auftaucht. House und Cuddy sehen sich indes mit einer Klage von Cuddys Mutter konfrontiert.

