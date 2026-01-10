Dr. House
Folge 7: Gefahr von gestern?
Die 16-jährige Taucherin Julie hat sich an einer Flasche aus einem Schiffswrack verletzt. Als sie in die Klinik eingeliefert wird, weist sie Symptome der Pocken auf. Bald übernimmt die Seuchenschutzbehörde die Leitung in dem Fall. Deren Mitarbeiter regeln nicht nur das Krankenhaus hermetisch ab, sondern verwehren House und seinem Team auch den Zugang zur Patientin. Die Ärzte suchen mit ihren eigenen Methoden nach der Lösung des Falles.
