Dr. Stone
Folge 10: Zweifelhafte Allianz
24 Min.Ab 12
Gen wird im Kampf verletzt und flüchtet aus dem Dorf. Kohaku kommt dem Täter auf die Schliche und hat auch schon einen Plan, um ihn in die Flucht zu schlagen - denn der Angreifer hat ein Auge auf Ruri geworfen.
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll