Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Stone

Die Früchte von zwei Millionen Jahren

Crunchy RollStaffel 1Folge 15
Die Früchte von zwei Millionen Jahren

Die Früchte von zwei Millionen JahrenJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 15: Die Früchte von zwei Millionen Jahren

24 Min.Ab 12

Die Wissenschaftler kämpfen unermüdlich um den Sieg und damit um die letzte Zutat für Ruris Medizin. Am Ende liegt es nur noch an Senku, der Chrome schlagen muss. Der Kampf nimmt ein unerwartetes Ende und Senku muss schnell handeln, um Ruri zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Stone
Crunchy Roll
Dr. Stone

Dr. Stone

Alle 2 Staffeln und Folgen