Dr. Stone
Folge 15: Die Früchte von zwei Millionen Jahren
24 Min.Ab 12
Die Wissenschaftler kämpfen unermüdlich um den Sieg und damit um die letzte Zutat für Ruris Medizin. Am Ende liegt es nur noch an Senku, der Chrome schlagen muss. Der Kampf nimmt ein unerwartetes Ende und Senku muss schnell handeln, um Ruri zu retten.
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
