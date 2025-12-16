Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Stone

Stone Road

Staffel 1Folge 8
Stone Road

Stone Road

Dr. Stone

Folge 8: Stone Road

24 Min.Ab 12

Die im Dorf sehr angesehene Ruri ist schwer krank. Senku soll sie retten und beginnt sogleich mit der Herstellung des Medikaments. Der Junge merkt jedoch bald, dass ihm dies allein nicht gelingen kann. Um die Unterstützung der Dorfbewohner zu gewinnen, hat Senku eine ausgeklügelte Idee ...

