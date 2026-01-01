Dr. Stone
Folge 5: Stone World the Beginning
24 Min.Ab 12
Der Kampf zwischen Senku und Tsukasa nimmt ein fatales Ende. Yuzuriha und Taiju können sich zwar vor Tsukasas Klauen retten, doch nun steckt Senku in großen Schwierigkeiten und benötigt dringend die Hilfe seiner Freunde.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll