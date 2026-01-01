Dr. Stone
Folge 14: Master of Flame
24 Min.Ab 12
Im entscheidenden Duell steht Chrome dem kräftigen Magma gegenüber. Der Kampf scheint bereits für Letzteren entschieden, doch der Wissenschaftler hat noch ein Ass im Ärmel. Wird Chrome Magma in letzter Sekunde besiegen und zur Belohnung den Alkohol zur Herstellung von Ruris Medikament gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll