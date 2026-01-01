Zum Inhalt springenBarrierefrei
CrunchyrollStaffel 1Folge 14
Folge 14: Master of Flame

24 Min.Ab 12

Im entscheidenden Duell steht Chrome dem kräftigen Magma gegenüber. Der Kampf scheint bereits für Letzteren entschieden, doch der Wissenschaftler hat noch ein Ass im Ärmel. Wird Chrome Magma in letzter Sekunde besiegen und zur Belohnung den Alkohol zur Herstellung von Ruris Medikament gewinnen?

