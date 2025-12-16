Dr. Stone
Folge 3: Waffen der Wissenschaft
24 Min.Ab 12
Die Stimmung zwischen Senku und Tsukasa ist angespannt, denn die beiden haben gegensätzliche Ansichten, was das Erwecken der restlichen Menschheit angeht. Gemeinsam mit Taiju will Senku zunächst das Mädchen Yuzuriha zurückholen. Doch Tsukasa legt den beiden immer wieder Steine in den Weg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll