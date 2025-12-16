Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Stone

Waffen der Wissenschaft

Crunchy RollStaffel 1Folge 3
Waffen der Wissenschaft

Waffen der WissenschaftJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 3: Waffen der Wissenschaft

24 Min.Ab 12

Die Stimmung zwischen Senku und Tsukasa ist angespannt, denn die beiden haben gegensätzliche Ansichten, was das Erwecken der restlichen Menschheit angeht. Gemeinsam mit Taiju will Senku zunächst das Mädchen Yuzuriha zurückholen. Doch Tsukasa legt den beiden immer wieder Steine in den Weg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Stone
Crunchy Roll
Dr. Stone

Dr. Stone

Alle 2 Staffeln und Folgen