Dr. Stone
Folge 19: In die Neuzeit
24 Min.Ab 12
Tsukasas Anhänger haben das Dorf Ishigami in Brand gesetzt und die Dorfbewohner müssen flüchten. Doch Senku will sich von den Angreifern nicht unterkriegen lassen und ist bereit, eine unschlagbare Waffe zu bauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll