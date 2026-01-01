Dr. Stone
Folge 6: Zwei Länder der Steinweld
24 Min.Ab 12
Die drei Freunde benötigen dringend Unterstützung, um Tsukasa und seine Machenschaften aufzuhalten. Senku beschließt, sich auf die Suche nach weiteren erwachten Personen zu begeben und vermutet bereits deren Aufenthaltsort.
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll