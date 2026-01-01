Dr. Stone
Folge 20: Die Ära der Kraftübertragung
24 Min.Ab 6
Um an die richtigen Utensilien für den Bau einer unschlagbaren Waffe zu kommen, muss Senku ausgerechnet Süßigkeiten herstellen. Mit vereinten Kräften und weiteren hilfreichen Erfindungen, kommen die Wissenschaftler ihrem Ziel jedoch Stück für Stück näher.
Dr. Stone
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Crunchyroll