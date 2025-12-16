Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltendJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 9: Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend
24 Min.Ab 6
Senku kann die Dorfbewohner überzeugen, ihm bei der Eisenherstellung zu helfen, als plötzlich ein Mann namens Gen Asagiri im Dorf auftaucht. Da dieser für Tsukasa arbeitet, versucht Senku sofort, den Unbekannten auf seine Seite zu ziehen. Dafür greift er zu drastischen Maßnahmen ...
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Crunchyroll