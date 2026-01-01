Die Stimme in die endlose FerneJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 24: Die Stimme in die endlose Ferne
24 Min.Ab 6
Das Werk ist vollbracht: Senku und die Dorfbewohner bestaunen das nagelneue Handy. Doch der Gedanke an den nahenden Kampf gegen Tsukasa trübt die Freude.
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Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll