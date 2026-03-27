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Ein Hof zum Verlieben

Heimliche Angst

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 27.03.2026
Heimliche Angst

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 39: Heimliche Angst

24 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6

Anna will Gewissheit haben, ob Ludwig Davids Herzfehler geerbt hat. Dafür müsste sie jedoch ihr Geheimnis lüften. Tim wahrt weiterhin die Distanz zu Laura - trotzdem will er ihr weiter zur Seite stehen. Als Henni Regina deren entlaufenes Lieblings-Pferd zurückbringt, erlebt sie Regina erstaunlich emotional.

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