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Ein Hof zum Verlieben

Unser Seelingen

SAT.1Staffel 1Folge 46vom 01.04.2026
Unser Seelingen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 46: Unser Seelingen

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Laura erfährt, was wirklich hinter Georgs Groll gegen Regina steckt. Kann sie die Dornbuschs noch guten Gewissens als Anwältin vertreten? Anna erlebt einen unbeschwerten Tag, der dann doch ein vermeintlich dramatisches Ende nimmt. Leonard legt sich für Seelingen ins Zeug und erlangt dabei eine wichtige Erkenntnis.

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