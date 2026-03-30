Zusammen, was zusammen gehörtJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 42: Zusammen, was zusammen gehört
24 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6
Laura hat Regina und Oliver einen Vergleich abgerungen und ihrer Mandantin eine bessere berufliche Perspektive verschafft. Während Regina tobt, unterbreitet ihr Oliver ein verlockendes Angebot. Georg dachte, dass David in Majas bisherigem Leben keine Rolle gespielt hat. Er entdeckt, dass dem nicht so ist. Dank Moritz' Hilfe versteht Susi, dass sie Sören nicht verlieren will. Doch hat sie ihn schon unwiederbringlich von sich weggestoßen?
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn