Ein Hof zum Verlieben
Folge 40: Liebesrivalen
23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6
Tim hält sein Wort und blickt nach vorn: Er und Laura nähern sich daraufhin langsam an. Nach Annas Ausbruch vor Ludwig macht sich Moritz große Sorgen. Anna kann ihn beruhigen und Ludwig will sich sogar untersuchen lassen, aber Annas Anspannung bleibt. Henni und Georg fangen einen Neu-Kunden von Regina ab und nutzen die Gelegenheit, um gemeinsam ein Werbeprogramm für sich selbst zu starten.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn