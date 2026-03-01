Ein Hof zum Verlieben
Folge 43: Herausgefordert
23 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6
Laura kann nicht leugnen, dass sie sich für Olivers Fall interessiert und spielt mit dem Gedanken, die Dornbuschs als Mandanten zu vertreten. Doch das gefällt Regina ganz und gar nicht. Anna begleitet Ludwig zu seiner Herz-Untersuchung. Angespannt sieht sie dem Moment der Wahrheit entgegen. Georg missfällt, wie Henni den Hof verwandelt. Werden sie sich zusammenraufen und die neue Sortimentserweiterung gestemmt bekommen?
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn