Ein Hof zum Verlieben
Folge 45: Gebrochenes Herz
24 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als Laura einen Fall für die Dornbuschs übernimmt, bringt sie damit Georg gegen sich auf. Anna glaubt fälschlicherweise, dass Ludwig Pia datet. Sie ahnt nicht, dass Ludwig sich immer mehr für Maja interessiert.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn