Ein Hof zum Verlieben
Folge 85: Zwillingskrise
24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Laura kann kein Gegengutachten in Auftrag geben, da ihr Mandat kein Geld hat. Doch dann findet sie einen wichtigen Hinweis. Anna und Tim nähern sich an. Doch dann bekommt Anna geschockt mit, wie Tim sich vor Ludwig für die Liebe einsetzt und ihm wegen Maja gut zuredet. Holtmann droht einen wichtigen Beurkundungs-Termin zu verpassen, weil er Dateien nicht finden kann. Ist Leonard seine Rettung?
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn