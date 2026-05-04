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Ein Hof zum Verlieben

Zwillingskrise

SAT.1Staffel 1Folge 85vom 04.05.2026
Zwillingskrise

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 85: Zwillingskrise

24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6

Laura kann kein Gegengutachten in Auftrag geben, da ihr Mandat kein Geld hat. Doch dann findet sie einen wichtigen Hinweis. Anna und Tim nähern sich an. Doch dann bekommt Anna geschockt mit, wie Tim sich vor Ludwig für die Liebe einsetzt und ihm wegen Maja gut zuredet. Holtmann droht einen wichtigen Beurkundungs-Termin zu verpassen, weil er Dateien nicht finden kann. Ist Leonard seine Rettung?

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