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Ein Hof zum Verlieben

Anna unter Druck

SAT.1Staffel 1Folge 94vom 08.05.2026
Anna unter Druck

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 94: Anna unter Druck

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6

Während Laura von ihrem kniffligen Fall auf Trab gehalten wird, lässt Maja das Rätsel um die verschwundene Postkarte nicht los. Als Oliver von der nächsten geplanten Intrige gegen Laura erfährt, stellt er sich klar gegen seine Mutter. Sören ist sauer und wirft seiner Schwester vor, nicht wegen ihm, sondern wegen ihrer Geschäfte gekommen zu sein. Kann Susi zwischen den Geschwistern vermitteln?

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