Ein Hof zum Verlieben
Folge 94: Anna unter Druck
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6
Während Laura von ihrem kniffligen Fall auf Trab gehalten wird, lässt Maja das Rätsel um die verschwundene Postkarte nicht los. Als Oliver von der nächsten geplanten Intrige gegen Laura erfährt, stellt er sich klar gegen seine Mutter. Sören ist sauer und wirft seiner Schwester vor, nicht wegen ihm, sondern wegen ihrer Geschäfte gekommen zu sein. Kann Susi zwischen den Geschwistern vermitteln?
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn