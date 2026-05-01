Ein Hof zum Verlieben
Folge 89: Ausreißer
24 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Als Oliver erkennt, dass Bönings Artikel eine regelrechte Schmutzkampagne gegen Laura wäre, schreckt er vor seiner eigenen Intrige zurück. Ludwig bricht überraschend nach Berlin auf, verabschiedet sich aber vorher noch von Maja. Er will die nächste Zeit nutzen, um sich seiner Gefühle für sie klar zu werden. Als Holtmann sich rührend um einen entlaufenen Hund kümmert, befürchtet Susi, dass er insgeheim einsam ist.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn