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Ein Hof zum Verlieben

Vorverurteilt

SAT.1Staffel 1Folge 92vom 07.05.2026
Vorverurteilt

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 92: Vorverurteilt

23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6

Eine junge Klientin bringt Laura in eine bedrohliche Situation. Im Streit mit Regina gibt Oliver versehentlich zu, dass er in Laura verliebt ist. Leonard beschließt derweil, seinem Bruder Ludwig ein besonderes Abschiedsgeschenk zu machen ...

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