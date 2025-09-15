Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Der Traum vom großen Geld
22 Min.
Jefferson hat eine Idee: Mit dem augenblicklichen Trend der 70er Jahre ließe sich doch eine Menge Geld verdienen. Im Handumdrehen machen Al und Jefferson aus dem Schuhgeschäft einen 70er-Jahre-Laden. Die alten Latschen aus dem überquellenden Schuhlager verkaufen sich wie warme Semmeln. Schließlich berichtet sogar das Fernsehen über den Laden. Dominique, das bestbezahlte Unterwäschemodel der Welt, betritt Als Schuhgeschäft. Sie braucht hippe Schuhe für einen TV-Auftritt ...
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland