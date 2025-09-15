Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 9Folge 12
Folge 12: Wir wollen Psycho Dad (1)

23 Min.Ab 12

Weil sie seine Erlaubnis für eine Party brauchen, richten Kelly und Bud ihrem Vater Al ein Abendessen an, das er während seiner Lieblingssendung "Psycho Dad" genießen soll. Doch der Plan geht schief: Marcy und ihrer Frauengruppe ist es gelungen, die Serie wegen ihrer Gewalt verherrlichenden Tendenzen absetzen zu lassen. Rasend vor Wut demonstrieren Al und seine Freunde. Doch die Aktion scheint keine Wirkung zu zeigen. Erst nach der "Psycho Dad"-Pressekonferenz kommt Hoffnung auf.

