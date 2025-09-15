Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Die Nacktbar
23 Min.Ab 12
Nachbarin Marcy ist empört: Al und seine "No Ma'am"-Liga halten ihre Sitzungen in einer Striptease-Bar ab. Peggy, Marcy und die übrigen Feministinnen fordern die Männer auf, sie das nächste Mal mitzunehmen. Gesagt, getan. In der Nacktbar läuft alles wie am Schnürchen: Fasziniert diskutieren die Männer mit ihren Frauen über Vor- und Nachteile der Gesundheitsreform. Dabei versuchen sie, die Tänzerinnen nicht zu beachten ...
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland