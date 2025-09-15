Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Kelly wagt den Schuss
23 Min.Ab 12
Vor einem Monat war Bud mit Marcys Nichte Amber im Bett. Ungeduldig möchte er das einmalige Ereignis wiederholen, doch Amber zeigt ihm die kalte Schulter. Bud ahnt, dass ihn sein unsensibles Verhalten seiner Schwester Kelly gegenüber Ambers Zuneigung gekostet hat. Er beschließt, Kelly bei den Vorbereitungen zu einem Bogenschieß-Wettbewerb zu helfen, um Ambers Sympathien zurückzugewinnen. Tatsächlich kann Kelly das Finale für sich entscheiden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
