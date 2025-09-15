Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kelly wagt den Schuss

Sony PicturesStaffel 9Folge 15
Folge 15: Kelly wagt den Schuss

23 Min.Ab 12

Vor einem Monat war Bud mit Marcys Nichte Amber im Bett. Ungeduldig möchte er das einmalige Ereignis wiederholen, doch Amber zeigt ihm die kalte Schulter. Bud ahnt, dass ihn sein unsensibles Verhalten seiner Schwester Kelly gegenüber Ambers Zuneigung gekostet hat. Er beschließt, Kelly bei den Vorbereitungen zu einem Bogenschieß-Wettbewerb zu helfen, um Ambers Sympathien zurückzugewinnen. Tatsächlich kann Kelly das Finale für sich entscheiden ...

