Sony PicturesStaffel 9Folge 16
23 Min.

Ausgerechnet Al Bundy soll die Parade zur 200-Jahr-Feier der Stadt anführen. Aus diesem Grund verlangt Peggy, dass das Auto endlich mal wieder gewaschen wird. Doch in der Waschstraße verschwindet der Dodge scheinbar spurlos. Kellys Anfrage im Fundbüro bleibt erfolglos, und Al macht sich schließlich selbst auf die Suche. Kein Wunder, dass die Bundys ihre Karosse nicht auf Anhieb finden: Nach der Rundumwäsche hat der einst so dreckige Dodge eine völlig andere Farbe angenommen.

