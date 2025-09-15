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Eine schrecklich nette Familie

Die Kreuzfahrt (1)

Sony PicturesStaffel 9Folge 19
Die Kreuzfahrt (1)

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Eine schrecklich nette Familie

Folge 19: Die Kreuzfahrt (1)

23 Min.Ab 12

Peggy gewinnt in einem Preisausschreiben eine Karibik-Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer. Sie lädt Al, Marcy und Jefferson ein, die Reise mit ihr zu teilen. Erst an Bord merken die vier, was der Haken an der Sache ist: Ihre Billigkabinen liegen direkt im Heizraum des Schiffes. Doch es kommt noch schlimmer: Al muss feststellen, dass die Kreuzfahrt speziell für Frauen gedacht ist, die abspecken wollen. Einziger Lichtblick für Al und Jefferson ist die Aerobic-Trainerin Gretchen.

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