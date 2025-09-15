Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Kein Sex vor der Ehe
23 Min.Ab 12
Bud versucht, Bonuspunkte für soziale Dienste zu sammeln. Er wird als Ratgeber bei der "Virgin Hotline" eingesetzt. Sein Job: Er soll Jungfrauen vor vorehelichem Sex warnen. Der erste Anruf kommt von Kelly! Doch dann wird es ernst: Esther, eine echte Jungfrau in Not, ist am Apparat. Sofort fährt Bud zu dem Mädchen. Doch Buds Aufgabe erweist sich als schwerer als erwartet. Verzweifelt versucht er, die Jungfernschaft der ebenso attraktiven wie sexbesessenen Esther zu bewahren.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland