Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Wir wollen Psycho Dad (2)
23 Min.Ab 12
Die Protestaktion von Al und seinen Freunden bewirkt lediglich, dass sich der Hauptdarsteller der TV-Serie "Psycho Dad" weigert, seine Rolle weiterzuspielen. Nun wollen die Demonstranten bis nach Washington gehen. Marcy bezweifelt zwar, dass sich der Kongress für das Anliegen von Al & Co. interessieren wird, doch da täuscht sie sich: Senator Furman verschiebt sogar eine wichtige Anhörung zu den Friedensgesprächen im Nahen Osten, um die "Psycho Dad"-Demonstranten zu empfangen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland