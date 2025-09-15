Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Wir wollen Psycho Dad (2)

Sony Pictures
Staffel 9
Folge 13
Wir wollen Psycho Dad (2)

Wir wollen Psycho Dad (2)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 13: Wir wollen Psycho Dad (2)

23 Min.
Ab 12

Die Protestaktion von Al und seinen Freunden bewirkt lediglich, dass sich der Hauptdarsteller der TV-Serie "Psycho Dad" weigert, seine Rolle weiterzuspielen. Nun wollen die Demonstranten bis nach Washington gehen. Marcy bezweifelt zwar, dass sich der Kongress für das Anliegen von Al & Co. interessieren wird, doch da täuscht sie sich: Senator Furman verschiebt sogar eine wichtige Anhörung zu den Friedensgesprächen im Nahen Osten, um die "Psycho Dad"-Demonstranten zu empfangen.

