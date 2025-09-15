Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 9Folge 2
Folge 2: Mr. Bundy und sein Chauffeur

23 Min.Ab 12

Bud fehlen 700 Dollar, um zum Oktoberfest nach Milwaukee zu fahren. Natürlich leiht Al Bundy seinem Sohn keinen einzigen Cent. Wenig später muss Al seinen Führerschein erneuern lassen. Da er bei der schriftlichen Prüfung in Bausch und Bogen durchfällt, bleibt die praktische Prüfung seine einzige Chance. Doch inzwischen gibt es dafür einen neuen Prüfer - und der gilt als ganz harter Hund: Bud Bundy. Und Bud hat eine gute Idee, wie er sich an seinem Vater rächen kann ...

