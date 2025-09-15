Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Der Pickel muss weg!
23 Min.Ab 12
Für einen Bier-Werbespot wird ein Model gesucht. Kelly wittert ihre große Chance. Tatsächlich bekommt sie die Rolle auch, doch dann passiert ein Unglück: In Kellys Gesicht macht sich ein fetter Pickel breit. Kelly bricht in Tränen aus - der Traum vom Werbe-Model scheint geplatzt zu sein. Die einzige Rettung ist die von Peggys Onkel entwickelte sogenannte Pickelmedizin. Doch die Einnahme wirkt anders als gedacht: Kelly wird mit Haarausfall und starkem Bartwuchs gesegnet ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland