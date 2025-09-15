Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Der Pickel muss weg!

Sony PicturesStaffel 9Folge 3
Der Pickel muss weg!

Eine schrecklich nette Familie

Folge 3: Der Pickel muss weg!

23 Min.Ab 12

Für einen Bier-Werbespot wird ein Model gesucht. Kelly wittert ihre große Chance. Tatsächlich bekommt sie die Rolle auch, doch dann passiert ein Unglück: In Kellys Gesicht macht sich ein fetter Pickel breit. Kelly bricht in Tränen aus - der Traum vom Werbe-Model scheint geplatzt zu sein. Die einzige Rettung ist die von Peggys Onkel entwickelte sogenannte Pickelmedizin. Doch die Einnahme wirkt anders als gedacht: Kelly wird mit Haarausfall und starkem Bartwuchs gesegnet ...

