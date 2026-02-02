Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Österreichs Adel unter sich: Kleider machen Leute

ORF IIIStaffel 1Folge 479vom 02.02.2026
Österreichs Adel unter sich: Kleider machen Leute

46 Min.Folge vom 02.02.2026

Kleider machen Leute – unter diesem Gesetz lebte Österreichs Adel seit Jahrhunderten. Und auch wenn die Monarchie der Vergangenheit angehört, blieben einige ihrer Prinzipien erhalten - wie etwa das Modebewusstsein. Die Doku veranschaulicht die royale Macht durch Repräsentation und stellt textile Raritäten, wertvolle Accessoires und weiterhin tätige Edeldesigner vor. Zudem geben Mitglieder der Familien Waldburg-Zeil und Habsburg einen Einblick, wie sich der moderne Adel heute kleidet. Foto: ORF/Pammer Film R: Gebhard Hölzl

ORF III
