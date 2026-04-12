Kulissengespräch mit Barbara Rett: Daniel FroschauerJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 12.04.2026: Kulissengespräch mit Barbara Rett: Daniel Froschauer
14 Min.Folge vom 12.04.2026
90 Jahre Zubin Mehta: Der weltberühmte Dirigent pflegt eine enge Verbindung zu Wien und den Wiener Philharmonikern. Barbara Rett traf Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer im Musikverein Wien, um über Mehtas Leben, seine bedeutenden Erfolge und die besondere Zusammenarbeit zu sprechen. Bildquelle: ORF/Wiener Philharmoniker/Julia Wesely
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