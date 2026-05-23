Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift MelkJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 23.05.2026: Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift Melk
114 Min.Folge vom 23.05.2026
Intendant und Publikumsliebling Michael Schade eröffnete heuer die Internationalen Barocktage Stift Melk mit einem Leckerbissen der Barockmusik: Das Oratorium "Il trionfo del tempo" von Georg Friedrich Händel, eine Allegorie über die Zeit und deren Einfluss auf das menschliche Leben. Unter der musikalischen Leitung von Stefan Gottfried sangen Giulia Semenzato, Patricia Nolz, Mara Gaudenzi und natürlich KS Michael Schade. Es spielte der Concentus Musicus Wien. Bildquelle: Daniela Matejschek/Scarlatti/ORF
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