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Erlebnis Bühne

Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift Melk

ORF IIIFolge vom 23.05.2026
Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift Melk

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Erlebnis Bühne

Folge vom 23.05.2026: Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift Melk

114 Min.Folge vom 23.05.2026

Intendant und Publikumsliebling Michael Schade eröffnete heuer die Internationalen Barocktage Stift Melk mit einem Leckerbissen der Barockmusik: Das Oratorium "Il trionfo del tempo" von Georg Friedrich Händel, eine Allegorie über die Zeit und deren Einfluss auf das menschliche Leben. Unter der musikalischen Leitung von Stefan Gottfried sangen Giulia Semenzato, Patricia Nolz, Mara Gaudenzi und natürlich KS Michael Schade. Es spielte der Concentus Musicus Wien. Bildquelle: Daniela Matejschek/Scarlatti/ORF

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