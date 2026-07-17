Von der Styriarte: Mahlers ZweiteJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 17.07.2026: Von der Styriarte: Mahlers Zweite
86 Min.Folge vom 17.07.2026
Sopranistin Miriam Kutrowatz und Mezzosopranistin Jolana Slavikova, zwei aufstrebende Sängerinnen mit nationalen und internationalen Erfolgen, traten gemeinsam mit dem Styriarte Youth Orchestra auf. Das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Dirigentin Mei-Ann Chen zählte auch heuer zu den Höhepunkten des renommierten steirischen Festivals. Auf dem Programm stand Gustav Mahlers Zweite Symphonie, ein bedeutendes Werk der Musikgeschichte. Bildquelle: ORF/ORF Landesstudio Steiermark mit Steirische Kulturveranstaltungen GmbH/Nikola Milatovic
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