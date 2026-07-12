Klassikstars am Traunsee 2026Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 12.07.2026: Klassikstars am Traunsee 2026
89 Min.Folge vom 12.07.2026
Vor der Kulisse von Traunstein und Traunsee präsentieren Erica Eloff, Ilia Staple, Adrian Eröd und Matthäus Schmidlechner ein Open-Air voller Opern- und Operettenhighlights. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Bernstein, Johann Strauss, Korngold, Beethoven und Millöcker, darunter das "Uhrenduett" aus der "Fledermaus" und Bernsteins "Mambo". Begleitet werden die Solistinnen und Solisten vom Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner. Das Konzert ist ein Höhepunkt der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Bildquelle: ORF/OÖ THEATER UND ORCHESTER GMBH/Reinhard Winkler
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3