Philharmonisches Konzert mit Lorenzo ViottiJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.06.2026: Philharmonisches Konzert mit Lorenzo Viotti
99 Min.Folge vom 28.06.2026
Lorenzo Viotti gehört zu den führenden Dirigenten seiner Generation. Ab 2028 wird der Schweizer Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich. Kürzlich leitete er im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins sein zweites Abonnementkonzert mit den Wiener Philharmonikern. Bildquelle: ORF/Wiener Philharmoniker/NIKLAS SCHNAUBELT
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