Aus der Oper im Steinbruch: ToscaJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 15.07.2026: Aus der Oper im Steinbruch: Tosca
Leidenschaft, Macht und große Gefühle vor einer spektakulären Kulisse: Mit Puccinis „Tosca“ kehrt ein Opernklassiker in den Steinbruch zurück. Vor der spektakulären Felskulisse entfaltet sich ein mitreißendes Musikdrama voller unvergesslicher Arien und bewegender Momente. Besetzung: Joyce El-Khoury (Tosca) Yongzhao Yu (Cavaradossi) Gevorg Hakobyan (Scarpia) Volodymyr Morozov (Angelotti/Schließer) Ivan Zinoviev (Sagrestano/Sciarrone) Peter Kirk (Spoletta) Piedra Festivalorchester Philharmonia Chor Wien Gumpoldskirchner Spatzen Musikalische Leitung: Valerio Galli Inszenierung: Thaddeus Strassberger Bildregie: Tiziano Mancini Moderation: Johanna Berki Redaktion: Teresa-Marilena Gschiel, Patrick Eichler Bildquelle: ORF/Landesstudio Burgenland / wearegiving/wearegiving gmbh