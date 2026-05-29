Der neue Rudolf Buchbinder Saal - Das EröffnungskonzertJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 29.05.2026: Der neue Rudolf Buchbinder Saal - Das Eröffnungskonzert
72 Min.Folge vom 29.05.2026
Rudolf Buchbinder ist nicht nur weltweit gefeierter Pianist, sondern seit 2007 auch künstlerischer Leiter des jährlichen Grafenegg Festivals bei Schloss Grafenegg. In seiner letzten Saison als künstlerischer Leiter wird ihm zu Ehren der "Rudolf Buchbinder Saal" eröffnet, der aus der historischen Reitschule des Schlossgeländes entstanden ist und als dritte Veranstaltungsstätte fungieren wird. Auf dem Programm des Festkonzerts stehen berühmte Werke der Musikgeschichte: Rudolf Buchbinder spielt Beethovens Pathétique, Dvoraks Klavierquintett Nr. 2 mit dem Steude Quartett und Lieder von Richard Strauss mit KS Camilla Nylund. Bildquelle: ORF/Grafenegg/Klaus Fritsch
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