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Expeditionen

Tierwelt der Alpen - Sommer

ORF IIIFolge vom 01.07.2026
Tierwelt der Alpen - Sommer

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Folge vom 01.07.2026: Tierwelt der Alpen - Sommer

44 Min.Folge vom 01.07.2026

Im Alpenraum-Hochgebirge warten verschiedenste tierische Bewohner darauf entdeckt zu werden - vom Adler hoch über den Gipfeln, zu den Gämsen an den eisernen Bergwänden bis zu den Murmeltieren bei ihrem ersten Morgengruß. Wenn die Flora und Fauna sich voll entfaltet hat, blüht das Leben in den Bergen auf und entfaltet seinen Zauber auf jeden, der genau hinschaut. Doch der Sommer bringt auch die Gefahr mit zahlreichen Unwettern Bildquelle: ORF/Hans Jöchler VM Records

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